Agricoltura, in Friuli il bando da 3,4 milioni per giovani imprenditori

di Luca Venturino 4 Gennaio 2022

Un bando pensato per i giovani imprenditori operanti (o che hanno intenzione di operare) nel settore dell’agricoltura, e che mette a loro disposizione un bilancio complessivo di 3,4 milioni di euro ai quali possono andarsi ad aggiungere ulteriori risorse aggiuntive: a darne l’annuncio, dopo l’approvazione delle Giunta della delibera, è l’assessore regionale alle risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia Stefano Zannier.

Attenzione, però, perché non si tratta certo di soldi regalati: gli agricoltori devono essere compresi in una fascia d’età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, e devono dimostrare di possedere una comprovata competenza e conoscenza professionale in ambito agricolo o, alternativamente, il diploma da perito agrario o agrotecnico o ancora una laurea in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario. Il beneficiario, inoltre, dovrà essere titolare di un’impresa agricola individuale e presentare un piano finanziario e un cronoprogramma di realizzazione delle opere progettate per il futuro.

La presentazione della domanda va presentata dopo la pubblicazione del Bando sul Bollettino ufficiale del Friuli Venezia Giulia, ed entro il 30 giugno 2022. “Con questo provvedimento andiamo a favorire il ricambio generazionale in un campo strategico come quello agricolo” ha dichiarato l’assessore Stefano Zannier. “Sostenendo giovani che per competenza e formazione siano in grado di guidare i processi di crescita e di sviluppo delle loro aziende garantendo la qualità dei prodotti”.