Agricoltura: in Italia 2 miliardi di danni a causa del maltempo e degli eventi estremi

di Manuela 26 Novembre 2021

Secondo quanto rivelato da Coldiretti, nel settore dell’agricoltura ci sono stati 2 miliardi di euro di danni nel 2021 a causa del maltempo e degli eventi estremi. Anzi: questi ultimi sono quintuplicati in un mese.

Coldiretti si è basata su dati Eswd inerenti il mese di novembre: rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, gli eventi climatici avversi estremi sono quintuplicati, con riferimento anche all’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia (nel 2021 si parla di ben 1837 eventi, un record). La Protezione Civile, infatti, ha lanciato un’allerta meteo per Lazio, Campania e Sicilia, mentre temporali sono previsti anche su Toscana, Calabria e Puglia. Previsti anche l’arrivo di neve e gelo.

Fra tornado, grandinate, bufere di vento, temporali violenti e nubifragi, la situazione sta aggravando i bilanci delle campagne. E tutto per colpa del cambiamento climatico: gli eventi atmosferici eccezionali stanno diventando la norma anche in Italia, con una tendenza alla tropicalizzazione.

Questo vuol dire avere episodi più frequenti di piogge brevi e intense, rapidi passaggi dal sole al maltempo e sfasamenti stagionali. Ovviamente l’agricoltura è il settore maggiormente influenzato ogni giorno dalle conseguenze dei cambiamenti climatici, ma non solo: è anche il settore che si impegna di più per contrastarli secondo quanto riferito da Coldiretti.

Inoltre le perdite dei raccolti si accompagnano anche ad un aumento dei costi di produzione, soprattutto per quanto riguarda carburanti, fertilizzanti (anche nel Nord America c’è carenza di fertilizzanti a causa dei rincari), macchine, imballaggi e mangimi per gli animali. Gli agricoltori, così come riferito da Coldiretti, stano subendo rincari dei prezzi fino al 50% per quanto riguarda il gasolio. E l’aumento dei costi energetici si fa sentire anche per quanto riguarda il riscaldamento delle serre e i pezzi di ricambio.