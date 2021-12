Agricoltura, introdotto un fondo da 350 milioni per le perdite dovute agli eventi atmosferici

Il ministro Patuanelli ha annunciato l'introduzione di un fondo da 350 milioni per tamponare i danni da maltempo in agricoltura.

di Luca Venturino 2 Dicembre 2021

È stato costituito, in legge di bilancio, un fondo dal valore di 350 milioni di euro che rappresenta un valido strumento di polizza assicurativa per rimediare alle perdite in agricoltura causate da eventi atmosferici avversi: a darne l’annuncio è il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, in risposta al Question Time alla Camera su iniziative di questo genere.

Un fondo che, come lo stesso Patuanelli ha spiegato, sarà accessibile a tutti gli agricoltori percettori di Pac, e che “servirà anche a dare minor rischio alle assicurazioni e quindi ad abbassare i premi”. La gestione dello strumento è stata affidata a Isema, ente di diritto pubblico, e avrà dei sistemi automatici di rilevazione del danno. La misura, inoltre, giunge al termine di un anno che è stato particolarmente sfortunato dal punto di vista del maltempo.

“La dotazione di 350 milioni di euro ci fa pensare che potremmo arrivare fino a 40-45% del danno complessivo annuo”, ha dichiarato Patuanelli. “Ad oggi la cifra è in incremento, ma i danni da dichiarazione di emergenza ammontano a 1 miliardo e mezzo, poi nella rendicontazione ci attestiamo attorno ai 700-800 milioni di euro l’anno, quindi avendo una dotazione annua di 350 milioni arriviamo al 40 45% di quella cifra. Questa dotazione sarà omogenea al livello nazionale perchè varrà per tutti i percettori di Pac”.