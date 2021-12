Agricoltura: la carenza di fertilizzanti aumenterà i rischi per la sicurezza alimentare?

di Manuela 9 Dicembre 2021

Torniamo a parlare di agricoltura perché ci si chiede se la carenza di fertilizzanti, oltre a provocare probabilmente una riduzione dei raccolti, non possa anche aumentare i rischi per la sicurezza alimentare.

Tutti i raccolti chiave a livello mondiale, dal mais brasiliano al durian malese, sono a rischio a causa delle scarse forniture di fertilizzanti, cosa che ha provocato un aumento notevole dei prezzi. Per ovviare al problema molti agricoltori non hanno ancora comprato i fertilizzanti, per via dell’incremento attuale del prezzo, lesinando sui nutrienti da fornire alle colture, mettendo anche a rischio la sicurezza alimentare globale.

I costi dei fertilizzanti, come già detto, quest’anno sono aumentati a causa dell’incremento della domanda e della diminuzione dell’offerta. Tutto ciò è stato scatenato dai prezzi record del gas naturale e del carbone, che hanno a loro volta innescato taglia alla produzione nel settore dei fertilizzanti. Così facendo, l’urea ha aumentato i prezzi di più del 200%, mentre i prezzi del fosfato biammonico (DAP) sono quasi raddoppiati.

L’aumento dei costi dei fertilizzanti aumenterà la pressione sull’accessibilità economica del cibo, specialmente in quei paesi che dipendono molto dalle importazioni. Frederic Neumann, co-responsabile della HSBC, ha spiegato che in un momento in cui il Covid-19 ha già decimato le vite e i mezzi di sussistenza di milioni di persone, ecco che l’aumento dei costi del cibo sta colpendo duramente chi è in condizione di povertà.

Questo fa sì che l’aumento dei costi dei fertilizzanti non colpirà solamente gli agricoltori, ma verrà trasferito anche ai consumatori attraverso l’aumento dei prezzi degli alimenti.

Secondo gli analisti, la carenza di fertilizzanti è destinata a peggiorare all’inizio del prossimo anno. In teoria in questo periodo gli agricoltori europei, nordamericani e dell’Asia settentrionale dovrebbero tutti aumentare gli acquisti prima della semina primaverile, solo che i principali produttori come Cina, Russia e Egitto hanno ridotto le esportazioni per garantire l’approvvigionamento interno.

Così gli agricoltori di tutto il mondo stanno ritardando gli acquisti o ne hanno ridotto l’uso per tentare di risparmiare qualcosa. La riduzione dell’uso si tradurrà in volumi di raccolto minori. Molti coltivatori, poi, temono un fatto: una volta che i prezzi dei fertilizzanti aumenteranno, non diminuiranno poi più.