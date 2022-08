Agricoltura, la Commissione eu approva un piano da 350 milioni per la logistica

La Commissione eu ha approvato un piano dell'Italia da 350 milioni di euro per la diffusione di piattaforme logistiche in agricoltura.

di Luca Venturino 2 Agosto 2022

350 milioni di euro: questi i numeri del più recente piano approvato dalla Commissione europea sulla base delle norme sugli aiuti di Stato – un piano dell’Italia che mira a sostenere la diffusione di piattaforme logistiche nel mondo dell’agricoltura. Stando a quanto lasciato trapelare, il programma in questione verrà finanziato attraverso lo Strumento per la ripresa e la resilienza a seguito di una valutazione positiva da parte della stessa Commissione che ha preso in esame il Pnrr del Bel Paese.

Come vi abbiamo accennato in apertura, l’obiettivo del piano è quello di incoraggiare le imprese attive nella filiera agricola e le stesse aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a impiegare piattaforme logistiche – definizione piuttosto ampia che di fatto comprende tanto le strutture fisiche di stoccaggio quando i software per la gestione digitale – al fine di potenziare le loro stesse capacità lavorative. Importante notare, nel contesto di questo sostegno, che l’importo massimo di un aiuto per un singolo progetto sarà di 12 milioni di euro, e che di fatto i fondi assumeranno la forma di sovvenzioni dirette o prestiti con tassi di interesse ridotti. Vi segnaliamo, infine, che il piano in questione rimarrà in vigore fino al 30 giugno del 2026.