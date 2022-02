Agricoltura, la Pac segue la sostenibilità: 10 miliardi per gli interventi ambientali

di Luca Venturino 4 Febbraio 2022

Sostenibilità is the way, ribadisce ancora una volta il Ministero delle Politiche Agricole, nel presentare il Piano strategico della a Politica Agricola Comune (Pac) 2023-2027 alla Commissione europea. E se è vero che la pandemia continua a seminare dubbi, l’obiettivo rimane chiaro: potenziare il settore dell’agricoltura in un’ottica sostenibile.

A tal proposito, agli interventi con chiare finalità ambientali saranno destinati circa 10 miliardi di euro, mentre all’agricoltura biologica spettano 2,5 miliardi in cinque anni. Il Piano prevede anche un sistema di aiuti più equo, che possa pareggiare il livello del sostegno al reddito ridistribuendo le risorse dei pagamenti diretti, in modo da favorire le aree rurali intermedie e con problemi di sviluppo, o ancora delle zone montane o collinari interne.

Attenzione anche ai giovani, che grazie all’integrazione degli strumenti del primo e del secondo pilastro della Pac avranno a disposizione 1.250 milioni di euro; e al benessere degli animali, con il “più importante piano di contrasto all’antimicrobico resistenza mai realizzato. E le proteste degli ambientalisti? Nulla di cui preoccuparsi, sostiene il Mipaaf, che le definisce “”prive di fondamento”. Speriamo bene.