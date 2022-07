Agricoltura, la Regione Campania mette 62 milioni a disposizione dei giovani agricoltori

di Luca Venturino 14 Luglio 2022

Sessantadue milioni di euro a disposizione dei giovani volti dell’agricoltura, in modo da facilitare quanto possibile il loro insediamento: questi i numeri del più recente fondo di sostegno stanziato dalla Regione Campania e approvato in Giunta dalla delibera, che di fatto mira così a facilitare l’ingresso nella filiera agricola dei giovani imprenditori favorendo, allo stesso tempo, una crescita della sostenibilità e della competitività del settore.

Il fondo è rivolto, in particolare, alle attività di 1257 giovani agricoltori “che risultino effettivamente insediate e che abbiano mantenuto le condizioni giuridiche e di fatto che hanno consentito il loro inserimento nella Graduatoria Definitiva Unica Regionale”, ha spiegato Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania. L’amministrazione regionale si era data come obiettivo strategico il raggiungimento di quota 1315 aziende – una cifra raggiungibile, come spiega Caputo, “sommando le istanze finanziate con il primo bando del 2016 (497 domande finanziate) con quelle del secondo bando 2017 (832 come da graduatoria definitiva e successive rettifiche) arrivando quindi ad un totale di 1.329 aziende agricole finanziate”.

Il bando punta, come accennato in apertura, a facilitare una naturale spinta innovativa e competitiva favorendo allo stesso tempo il ricambio generazionale. “Ringrazio il presidente Vincenzo De Luca che ha condiviso con me, fin dal primo giorno, l’esigenza di lavorare per favorire l’inserimento dei giovani in agricoltura” ha concluso Caputo. “Siamo la Regione che ha maggiormente investito sui giovani nella convinzione che il ricambio generazionale rappresenti una sfida fondamentale per l’agricoltura del futuro”.