Agricoltura, la Regione Toscana annuncia un bando da 5 milioni per innovare il settore

Semaforo verde dalla Regione Toscana per un nuovo bando da 5 milioni riguardante l'innovazione e la consulenza in agricoltura.

di Luca Venturino 28 Giugno 2022

Cinque milioni di euro atti a potenziare “il sistema delle conoscenza e del trasferimento dell’innovazione” nel settore agricolo: questo, parafrasato, il contenuto del più recente bando indetto dalla Regione Toscana nell’ambito dell’agricoltura. Per parteciparvi gli imprenditori agricoli interessati saranno obbligati a presentare un progetto di consulenza comprensivo di uno di più servizi di consulenza “differenziati relativamente alle tematiche di consulenza e al target di destinatari finali”.

Importante notare, in questo contesto, che di fatto il testo del bando riconosce ben due tipologie differenti di consulenza: quella di base, che prevede un impegno che non può superare le quattordici ore complessive; e quella specialistica, che invece sposta l’asticella su di un massimo di 34 ore di impegno lavorativo da parte dei consulenti. Sempre stando al testo del bando, l’importo massimo del contributo pubblico sarà pari a 800 mila euro, mentre non saranno prese in considerazione le domande con un contributo minimo inferiore ai 15 mila: le domande di aiuto, infine, dovranno necessariamente essere presentata dalla data ufficiale di pubblicazione del bando (attesa entro la fine del mese di giugno, e quindi a giorni) ed entro il 30 settembre prossimo.

“Trasferire l’innovazione al comparto agricolo toscano è un elemento indispensabile di competitività” ha commentato la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi “perché siamo consapevoli che l’agricoltura è una componente importante della strategia di specializzazione intelligente della Toscana. Perciò spero che questo bando possa raccogliere una grande offerta di servizi di consulenza così da far crescere insieme il potenziale dei nostri sistemi agroalimentari e affrontare, attrezzati, scenari che vedono l’agricoltura svolgere un un ruolo sempre più importante e cruciale per il nostro futuro”.