Agricoltura, Sardegna sul piede di guerra: class action per gli indennizzi del 2017

di Luca Venturino 6 Ottobre 2022

“Ci sentiamo traditi dallo Stato e dalla burocrazia regionale” tuona Coldiretti Cagliari. Tira una scoppiettante aria di tempesta nel mondo ortofrutticolo e quello cerealicolo della Sardegna, con le associazioni di settore che fanno squillare gli allarmi e annunciano a gran voce una class action. “Mentre attendiamo fondi per circa 50milioni di euro per siccità 2017 e altre calamità naturali che si sono succedute negli anni, veniamo snobbati e ci considerano agricoltori di serie B, figli di un Dio minore” si legge ancora nelle dichiarazioni della sezione regionale della Coldiretti. In altre parole, mentre l‘agricoltura locale attende gli indennizzi di cinque anni fa, la minaccia rappresentata da caro bollette, cavallette e siccità continua ad assumere sempre più concretamente i connotati di un colpo di grazia.

La rabbia della Coldiretti è comprensibile: dopo cinque anni anche la corazza della burocrazia comincia a cedere. “La pesante calamità del 2017 è lo specchio di come la politica tutta consideri questi settori di serie B e rischia di scatenare guerre fra poveri” commentano ancora i presidenti di sezione della Federazione di Cagliari. “In cinque anni non siamo stati ancora liquidati, almeno non tutti. E questo coinvolge sia la Giunta di centrosinistra che ha adottato due pesi e due misure e sia l’attuale di centrodestra che in quasi quattro anni non ha risolto il problema. Una vergogna che dimostra l’indifferenza verso un intero settore con l’aggravante di creare contrapposizioni”.