Agricoltura, l’Abruzzo stanzia 13 milioni di euro a favore dei giovani del settore

di Luca Venturino 5 Settembre 2022

Più di 13 milioni di euro volti a facilitare l’insediamento dei giovani imprenditori agricoli: queste, in pochissime parole, sono la mole economica e l’obiettivo del più recente bando lanciato dal settore Agricoltura della Regione Abruzzo nell’ambito del Piano di sviluppo rurale (Psr). Si tratta di una misura che, come accennato, è rivolta esclusivamente a individui di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti che hanno intenzione di insediarsi quali capi d’impresa in una azienda agricola locale, dietro relativa presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale.

L’annuncio arriva direttamente dal vicepresidente della giunta regionale dell’Abruzzo con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente; che ha sottolineato come la data di effettiva apertura sul SIAN delle funzioni di compilazione ed eventuale trasmissione verrà comunicata in seguito tramite separato avviso. La dotazione finanziaria per ogni singola azienda è fissata a 60 mila euro, aumentabili a 70 mila nel caso di insediamento di aziende ricadenti nella cosiddetta area D, ossia aree rurali con chiari problemi di sviluppo secondo i canoni regionali.

“L’intervento, per il quale abbiamo semplificato al massimo le procedure ed i connessi adempimenti in modo da velocizzare le istruttorie, mira a due obiettivi” ha commentato a tal proposito Imprudente. “Incentivare la costituzione di imprese in grado di garantire l’attività nel medio periodo e favorire l’introduzione di giovani nel settore, per l’ammodernamento e per il ricambio generazionale del comparto”.