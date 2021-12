Agricoltura: le Nazioni Unite avvertono sui “disastrosi” rischi dell’uso delle plastiche

di Valentina Dirindin 7 Dicembre 2021

Secondo un rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, il modo “disastroso” in cui la plastica viene utilizzata nell’agricoltura in tutto il mondo sta minacciando la sicurezza alimentare e potenzialmente la salute umana.

Il report segue altri studi di questo genere (ricordate quello pubblicato sulla rivista Journal of Hazardous Materials e realizzato dai ricercatori dell’Università di Firenze che ha sottolineato come le microplastiche minaccino la crescita degli ortaggi?) ma arriva dalla più ufficiale e autorevole delle fonti. Secondo quanto emerso dalle indagini, i terreni contengono più inquinamento da microplastiche degli oceani.

È dunque urgente la necessità di una migliore gestione dei milioni di tonnellate di plastica utilizzate ogni anno nel sistema alimentare e agricolo, conclude il report delle Nazioni Unite. Il rapporto riconosce i vantaggi della plastica nella produzione e protezione degli alimenti, ma sottolinea come l’uso della plastica sia diventato sistematico e invasivo, tanto più che la maggior parte di quelle utilizzate sono plastiche monouso che vengono poi sepolte, bruciate o dispersie dopo l’uso.

“Il rapporto deve servire come un forte appello per un’azione decisa per frenare l’uso disastroso della plastica nei settori agricoli”, ha affermato Maria Helena Semedo, vicedirettore generale della FAO. “I suoli sono uno dei principali recettori della plastica agricola e sono noti per contenere quantità maggiori di microplastiche rispetto agli oceani”, ha affermato. “Le microplastiche possono accumularsi nelle catene alimentari, minacciando la sicurezza alimentare, la sicurezza alimentare e potenzialmente la salute umana”.