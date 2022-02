Agricoltura, l’Europa si schiera contro un’insetticida nocivo per le api

La Commissione europea vuole limitare l'utilizzo di un insetticida nocivo per le api alle sole serre, nonostante sia comune in agricoltura.

di Luca Venturino 10 Febbraio 2022

Si chiama Sulfoxaflor l’insetticida nocivo per le api che la Commissione europea ha proposto di limitare alle sole serre: nonostante il fatto che sia pericoloso per il bene dei nostri amichetti impollinatori è risaputo, la sostanza è infatti utilizzata ampiamente dagli Stati membri in agricoltura.

La Commissione è entrata in gioco dopo che il comitato di esperti nazionali non è riuscito a trovare una maggioranza a favore o contro, e ha annunciato che presenterà in giornata la proposta al comitato di appello per reiterare le restrizioni volte alla protezione degli impollinatori. “Le conclusioni scientifiche dell’Efsa mostrano che l’uso all’aperto di Sulfoxaflor può essere dannoso per i bombi e le api solitarie” ha spiegato la commissaria alla salute Stella Kyriakides “è nostra responsabilità e della massima importanza proteggere i nostri impollinatori e la nostra biodiversità per la nostra e le generazioni future. Spero che gli Stati membri condividano questa posizione quando porteremo la questione al comitato di appello, a breve”.