Agricoltura: lo sblocco dei terreni EFA libera 200 mila ettari coltivabili

di Luca Venturino 21 Marzo 2022

Gli aiuti dall’Europa per l’agricoltura non arrivano solamente in forma di fondi a sostegno, ma anche attraverso la deroga agli obblighi Pac sui terreni a riposo. Deroga che, stando alle rilevazioni di Coldiretti, porta al recupero sul territorio italiano di circa 200 mila ettari di terreno che, a loro volta, possono portare a una produzione aggiuntiva di circa 15 milioni di quintali di mais per gli allevamenti, di grano duro per la pasta e tenero per la panificazione.

Un bottino che, di fatto, aiuta a ridurre la dipendenza dall’estero, specialmente alla luce dell’attuale delicata situazione geopolitica del Vecchio Continente. Tra gli altri aiuti annunciati dal Commissario europeo Janusz Wojciechowski, invece, viene valutato come “appena insufficiente” impiego della riserva di crisi da 500 milioni della Pac, che si traduce in circa 50 milioni di euro per l’agricoltura italiana. Una quantità di denaro che, stando alle parole del presidente della Coldiretti Ettore Prandini, è “assolutamente inadeguata a dare risposte concrete alle difficoltà che stanno subendo aziende agricole e della pesca”.

Per superare questo momento di crisi acuta, infatti, sarebbero necessari “più coraggio e risorse per raggiungere l’obiettivo fissato dai capi di Stato a Versailles di migliorare la nostra sicurezza alimentare”, in modo da ridurre definitivamente la dipendenza dalle importazioni dall’estero. Infine, l’invito di Prandini alla Commissione è di “presentare quanto prima opzioni per affrontare l’aumento dei prezzi alimentari e la questione della sicurezza alimentare globale”.