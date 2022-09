Agricoltura, l’Umbria introduce un premio di 70 mila euro per i giovani impegnati nel biologico

di Luca Venturino 20 Settembre 2022

Settanta mila euro per ogni singolo giovane agricoltore che si impegna a condurre un’azienda in regime biologico: questa l’entità del premio messo a punto dalla Regione Umbria per coprire (almeno in parte) i costi di avvio e l’esercizio delle varie attività. L’aiuto, annunciato in sede ufficiale dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, consiste in una dotazione finanziaria complessiva di 6 milioni di euro; e come accennato mira a offrire opportunità e strumenti per attrarre i giovani locali (e non) verso il tumultuoso ma fertile settore dell’agricoltura biologica in modo tale da garantire il ricambio generazionale del comparto e stimolare, allo stesso tempo, la nascita di idee imprenditoriali innovative nell’ambito della produzione sostenibile.

Importante notare, per di più, che potranno accedere agli aiuti anche progetti non necessariamente legati in senso stretto all’agricoltura: ci riferiamo ad agriturismi, forme di agricoltura sociale o fattorie didattiche. Secondo quanto comunicato dall’Assessorato, i progetti verranno valutati “al fine della loro finanziabilità con criteri regionali rispondenti a precisi obiettivi strategici: innovazione, ambiente, produzione di energia da fonti rinnovabili, inserimento lavorativo di giovani inoccupati o disoccupati”.

Segnaliamo che per “giovani” si intende individui di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti e che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda; anche se l’impresa in questione può essere condotta anche a titolo di affitto o usofrutto (anziché strettamente di proprietà). Sarà possibile presentare la domanda di sostegno a partire dal 21 settembre prossimo fino al 16 gennaio 2023.