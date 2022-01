Agricoltura, Molise chiede aiuti per la siccità

di Luca Venturino 4 Gennaio 2022

Una siccità apparentemente senza fine, che ha avvolto nella sua sterilità il Molise dal 2 maggio al 4 ottobre 2021, causando innumerevoli danni al settore locale dell’agricoltura. Lunedì 3 gennaio la Regione ha chiesto al Ministero delle politiche agricole la concessione di poter dichiarare l’eccezionalità della mancanza di pioggia, in modo da accedere alle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale.

Interessa in particolar modo poter applicare le disposizioni del Dlgs.102/2004 riguardanti l’assicurazione agevolata per le aziende che, nel corso della lunga siccità, non beneficiavano di polizze assicurative. La Regione Molise ha quantificato i danni complessivi in circa 3,4 milioni di euro, da indennizzare nei limiti delle risorse finanziarie che saranno eventualmente assegnate.