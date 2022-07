Agricoltura, morto un bracciante in provincia di Cuneo: indagato per omicidio il titolare

di Luca Venturino 20 Luglio 2022

Moussa Dembele aveva 30 anni, lavorava come bracciante agricolo ed è deceduto nei campi nel territorio del Comune di Revello, in provincia di Cuneo, schiacciato da un macchinario. La sua dipartita è immediatamente stata oggetto di investigazione da parte degli agenti delle forze dell’ordine: per accertare le responsabilità sull’accaduto sarà effettuata nel futuro più prossimo una consulenza tecnica sulla macchina in questione, e il personale sanitario ha già completato le operazioni di autopsia. Importante notare, per di più, che di fatto il pm Mario Pesucci abbia ritenuto opportuno inserire nel registro degli indagati, con le accuse di omicidio colposo e violazione delle norme antinfortunistiche, anche il titolare dell’azienda in questione e il legale rappresentante della ditta che ha fornito il macchinario insanguinato.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, infatti, il giovane sarebbe stato risucchiato dalla macchina in questione mentre era impegnato a distribuire il mangime ai bovini schierati lungo la rastrelliera. Perso evidentemente l’equilibrio, Dembele avrebbe battuto violentemente il capo, perdendo infine la vita. Dal Mali, la sua terra di origine, la moglie, le sue due figlie piccole, i genitori e i fratelli chiedono giustizia per quanto accaduto al loro amato: le indagini del caso, nel frattempo, continuano a procedere in maniera inesorabile.