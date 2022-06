Agricoltura, negli ultimi 38 anni sono scomparse due aziende su tre

di Luca Venturino 28 Giugno 2022

In soli 38 anni due aziende agricole su tre hanno tirato giù la serranda, anche se è importante notare che, nel frattempo, la loro dimensione media è più che raddoppiata: è quanto emerge dal settimo Censimento dell’Agricoltura redatto e presentato dall’Istat, che di fatto sottolinea come la cosiddetta Sau – o, per intenderci, la Superficie Agricola Utilizzata – è passata da una media 5,1 ettari a ben 11,1 per ogni singola impresa.

Una tendenza che mostra come, nonostante il proverbio ci voglia far credere che nella botte piccola si trova il vino buono, nella maggior parte dei casi conviene poter contare su di una mole più notevole. Importante notare, tuttavia, che nonostante questo trend il mondo dell’agricoltura italiana mantiene comunque una forte impronta famigliare: oltre il 98% delle aziende sul territorio nazionale impiegava infatti manodopera appartenente al proprio nucleo famigliare, anche se di fatto nell’ultimo decennio c’è stata una progressiva integrazione di una forza lavoro “estranea” – che è passata dal 24,2% del 2010 all’attuale 47%. Si segnala, rimanendo in questo contesto, un netto calo della manodopera complessiva, che di fatto fa registrare una flessione del 28,8% in termini di addetti e del 14,4% in termini di giornate standard lavorate.

Dal rapporto in questione emerge, infine, che per quanto riguarda la digitalizzazione del settore il lavoro è ancora decisamente utile: le tecnologie digitali sono infatti state adottate da una percentuale incredibilmente bassa della filiera, anche se di fatto la quota di imprese che hanno voluto sottoporsi al processo di digitalizzazione è pressoché quadruplicata in soli dieci anni – dal 3,8% nel 2010 al 15,8% nel 2020.