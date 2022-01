Agricoltura, nuove norme per l’importazione di prodotti biologici

di Luca Venturino 3 Gennaio 2022

Dal 1 gennaio 2022 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2018/848 che introduce nuove norme circa la verifica e il monitoraggio di prodotti biologici e in conversioni per l’importazione nei territori dell’Unione Europea.

Per tutto il mese di gennaio 2022, nel frattempo, l’Agenzia delle Dogane continuerà a portare avanti l’attività di controllo documentale e di validazione del COI, supportata nel caso di controlli di identità e fisici dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Questo, chiaramente, per consentire alle amministrazioni coinvolte dall’introduzione delle nuove norme di organizzare il nuovo sistema di controlli, garantendo al contempo la regola continuazione delle attività di importazione (e dei controlli necessari) dei prodotti biologici.

Nelle more di specifiche indicazioni da parte della Commissione Europea, in materia di valutazione della probabilità di non conformità, che determina la frequenza con cui saranno effettuati i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica, si applicano le indicazioni contenute nei seguenti documenti: