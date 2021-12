Agricoltura, nuovo fondo per le calamità da 690 milioni

di Luca Venturino 21 Dicembre 2021

È da qualche tempo ormai che vi raccontiamo di come l’imperversare del maltempo ha portato il mondo dell’agricoltura a una crisi piuttosto profonda, esacerbata chiaramente anche dalla pandemia: nasce così il Fondo di Mutualizzazione Nazionale che mette a disposizione fino al 2027 691,5 milioni di euro per la gestione del rischio.

A darne l’annuncio è Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, che spiega come l’obiettivo del fondo sia di fare in modo che le imprese agricole colpite da siccità, alluvioni, gelate e altre calamità naturali possano contare su di un sostegno concreto. Al bacino di quasi 700 milioni, inoltre, si aggiungono i finanziamenti Feasr e il 3% della quota di risorse proveniente dai pagamenti diretti della Politica Agricola Comune. Lo strumento sarà particolarmente utile alle imprese che operano nel settore agroalimentare che tuttavia sono sotto-assicurate o del tutto non assicurate. “Accompagneremo queste misure con un dialogo costante con le Amministrazioni regionali, così da poter attuare in maniera efficace anche gli interventi preventivi, quelli di ripristino del potenziale produttivo, e l’assistenza tecnica alle aziende”, conclude il ministro.