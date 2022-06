Agricoltura, secondo Ismea l’indice di fiducia è ai minimi storici

di Luca Venturino 10 Giugno 2022

Impossibile parlare di agricoltura senza fare riferimento ai più recenti rincari ai costi di produzione, che di fatto spaziano dalle materie prime, al prezzo di mangimi, fertilizzanti e concimi e fino ai prodotti energetici. In questo contesto, un’indagine redatta da Ismea nel mese di aprile ha preso in esame 795 imprese agricole e 586 industrie di trasformazione valutando gli effetti degli aumenti di cui sopra sulla fiducia e sulle prospettive per il futuro. Ebbene, dai risultati è emersa una forte preoccupazione: l’indice di fiducia su affari correnti e prospettive a breve termine è sceso addirittura sotto i livelli dei primi due trimestri del 2020, macchiati dall’imperversare del Covid, e si posiziona su di un valore di -10,6 (in una scala di valori che di fatto oscilla tra 100 e -100).

Importante sottolineare, inoltre, che il valore in questione peggiora sensibilmente nel caso di alcuni settori come la zootecnia da carne (-25,3) e da latte ( -13,7); mentre tra tutti i comparti analizzati solamente la vitivinicoltura e le coltivazioni legnose si mantengono su di un terreno vagamente positivo. Tra le difficoltà maggiori le imprese hanno soprattutto sottolineato le problematiche dal lato dei costi e dell’approvvigionamento, mentre il fatturato rimane relativamente stabile; ed è emersa una crescente preoccupazione circa le condizioni climatiche sempre più avverse.

Nello specifico, dall’analisi si evince che l’aumento dei costi correnti abbia condizionato l’attività aziendale di oltre l’80% delle aziende zootecniche da latte intervistate, il 74% di quelle zootecniche da carne e altrettanto per i produttori di uova e miele, mentre quasi la totalità del campione (91%) ha spiegato di aver subito un incremento delle spese complessive a causa dell’acquisto di mezzi di produzione. Un terzo delle aziende, nel tentativo di contenere i costi, ha optato per modificare le scelte gestionali e rivedere il piano colturale, arrivando anche a modificare le razioni alimentari nel caso degli allevamenti. Interessante notare, infine, che solamente il 4% del campione ha dichiarato di essere riuscito a tamponare totalmente i rincari attraverso i prezzi di vendita più alti.