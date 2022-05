Agricoltura, una nuova falena minaccia gli agrumi di tutta Europa

di Luca Venturino 26 Maggio 2022

Le colture di agrumi (e non solo, a dirla tutta) di tutta Europa sono minacciate da un nuovo nemico: si chiama Thaumatotibia leucotreta ed è una specie di falena indigena le cui larve sono in grado di danneggiare numerose specie vegetali. Fortunatamente c’è un’arma efficace per combatterla, estirpando perfino gli esemplari ancora nell’uovo: il trattamento a freddo, applicato direttamente nei luoghi d’ingresso delle produzioni frutticole importate sul territorio europeo.

A tal proposito i cosiddetti Stati del Mediterraneo e del Sud Europa, tra cui chiaramente la stessa Italia, hanno chiesto di rafforzare i controlli fitosanitari – compreso il trattamento a freddo di cui sopra – sugli agrumi importanti: una proposta che però non ha trovato il favore della delegazione olandese, che si è espressa contro la “mancanza di flessibilità” di un approccio del genere.

“Come altri partner commerciali hanno già fatto proporremo misure rigorose” ha commentato a commissaria Ue competente Stella Kyriakides ” e rassicuro tutti che la nostra priorità è trovare soluzioni praticabili per tutelare la salute vegetale, domani discuteremo con i Paesi membri le nostre proposte che speriamo di poter mettere ai voti”.