Agricoltura, USA ed Emirati Arabi insieme per creare un modello resistente al cambiamento climatico

di Luca Venturino 21 Febbraio 2022

Gli Emirati Arabi Uniti e gli USA lanciarono, nel mese di novembre 2021, un progetto che si proponeva di immaginare una nuova agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, riducendo allo stesso tempo le emissioni del settore. All’epoca i due Paesi fissarono l’obiettivo di investimenti da parte di governi e partner per l’innovazione a 4 miliardi di dollari, ma ora hanno alzato l’asticella a 8 miliardi.

Agricolture Innovation Mission for Climate (AIM) – questo il nome del progetto – è al momento supportata da 140 partner che hanno accettato la sfida di immaginare un nuovo modo di intendere l’agricoltura: i primi 4 miliardi di investimenti globali comprendevano un miliardo a testa dai governi dei due Paesi propositori, un totale di 1,8 miliardi di dollari provenienti da altri governi e 200 milioni immessi da partner non governativi. “Esistono parecchi modi per riuscire a raccogliere il resto delle risorse necessarie” ha spiegato il segretario all’agricoltura degli Stati Uniti Thomas Vilsack. “”Riteniamo di dover effettivamente fissare un obiettivo più alto. Il presidente Biden ritiene che dovremmo ottenere 8 miliardi di dollari entro la COP27”.