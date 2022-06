Agricoltura: via libera ai sostegni per gli olivi in Puglia e i produttori di vino Dop, Igp e bio

È stata raggiunta l'intesa in CSR sui sostegni in agricoltura, riguardanti in particolare gli olivi in Puglia e il vino Dop, Igp e bio.

di Luca Venturino 9 Giugno 2022

Via libera ai provvedimenti circa il sostegno e lo sviluppo delle filiere agricole, che includono, nel particolare, una serie di modifiche relative al Piano straordinario per la rigenerazione degli olivi in Puglia e delle modalità dell’assegnazione dei contributi a favore dei produttori di vino Dop, Igp e biologico. Si tratta di misure fortemente volute dallo stesso Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e che di fatto sono volte a rafforzare i microsettori dell’agricoltura italiana più bisognosi.

Scendendo nel dettaglio, le modifiche al Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia puntano in particolare ad ampliare il raggio di azione delle misure atte a contrastare il diffondersi della Xylella, oltre a includere una serie di indennizzi che contendono anche le operazioni di distruzione delle piante malate. Per quanto invece riguarda i contributi a favore dei produttori di vino sopracitati, sono da intendere in un’ottica di promozione del territorio (anche e soprattutto in chiave turistica) e di recupero delle tradizioni enogastronomiche tramite l’impiego di strumenti digitali. Importante notare, infine, che gli aiuti in questione si rivolgono esclusivamente ai produttori che esercitano anche attività agrituristica ed enoturistica.

Nel corso della Conferenza Stato-Regioni è inoltre stato illustrato il criterio di riparto regionale dei fondi per le infrastrutture irrigue: l’assegnazione terrà infatti in considerazione un indicatore composito che considera diversi elementi combinati tra loro basati sul fabbisogno finanziario per la realizzazione delle opere (regionale e nazionale) e sul contributo già ricevuto a livello regionale dagli investimenti del PNRR.