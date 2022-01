Agriturismi: 1 milione di presenze in meno nel 2021 causa Covid

Anche gli agriturismi segnalano un calo del fatturato per il 2021 a causa del Covid-19: si parla di 1 milione di presenze in meno.

di Manuela 19 Gennaio 2022

I dati di Coldiretti (basati su indicazioni di Terranostra) parlano chiaro: nel 2021 gli agriturismi hanno registrato 1 milione di presenze in meno rispetto al periodo pre-pandemia a causa del Covid-19.

Il problema è che il numero di presenze durante i mesi estivi non è stato sufficiente a pareggiare i vuoti degli altri periodi dell’anno nelle 25mila strutture agrituristiche sparse in tutta Italia.

Il 2020 è stato un anno drammatico per il settore: sono stati registrati solamente 2.2 milioni di arrivi, segnando un -41,3% rispetto al 2019 (è il numero più basso sin dal 2010).

A frequentare gli agriturismi sono stati soprattutto gli italiani, si parla di 1,5 milioni di presenze, in calo di circa mezzo milione rispetto all’anno precedente. Gli stranieri, invece, sono stati poco pià di 669mila, con un calo di più di 1.1 milione di presenze rispetto al 2019.

Il che si traduce con un dimezzamento del fatturato (-49%): è arrivato solamente a 802 milioni di euro. In questi giorni è previsto l’arrivo dei contributi stanziati dal Ministero del turismo il 24 agosto 2021 a favore delle imprese turistico-ricettive, solo che non sono assolutamente sufficienti per mantenere in piedi le attività: secondo Coldiretti servono nuove misure di sostegno.

In effetti nel 2021 per il settore dei ristoranti e degli agriturismi si parla di un buco da 20 miliardi di euro. Solamente le disdette dell’ultimo periodo sono costate 25mila euro a struttura.