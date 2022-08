Agroalimentare, firmato il decreto da 150 milioni per lo sviluppo della logistica nei mercati

di Luca Venturino 9 Agosto 2022

150 milioni di euro nell’ambito del PNRR per sviluppare la capacità logistica dei mercati agroalimentari all’ingrosso: questi i numeri e lo scopo del più recente decreto firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, che come accennato introduce una serie di agevolazioni finalizzate a finanziare la realizzazione e/o l’ammodernamento di infrastrutture locali mercatali operanti nei settori agroalimentare, ittico, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.

Nello specifico, l’obiettivo è quello di migliorare a livello locale il clima per imprese e consumatori ammodernando allo stesso tempo la base industriale. Saranno in particolare privilegiati progetti in grado di “migliorare la capacità di immagazzinaggio, stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive”; ridurre gli impatti ambientali con interventi di riqualificazione energetica; ridurre gli sprechi alimentari; ampliare e digitalizzare “aree, spazi e immobili connessi alle attività e ai processi logistici delle aree mercatali” e infine “migliorare l’accessibilità ai servizi hub e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture mercatali anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative e a zero emissioni”.

Importante notare, per di più, che un importo pari almeno al 40% delle risorse complessive sarà riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Gli investimenti si rivolgono a soggetti, pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all’ingrosso; e di fatto ogni singolo progetto dovrà avere un costo complessivo non eccedente i 20 milioni di euro e non inferiore ai cinque. Importante notare, infine che le agevolazioni saranno concesse, nella forma della sovvenzione diretta, fino a un massimo di 10 milioni di euro per progetto di investimento, non superiore in ogni caso alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento.