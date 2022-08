Agroalimentare, il Mipaaf stanzia 15 milioni di euro per la promozione dei prodotti Dop e Igp

di Luca Venturino 25 Agosto 2022

Quindici milioni di euro per promuovere e sostenere la commercializzazione dei prodotti del settore agroalimentare contraddistinti dal riconoscimento europeo: questo, in poche parole, è il contenuto del più recente decreto del Mipaaf, che come accennato mira a mettere a disposizione del settore in questione importanti risorse utili a incrementare la promozione del Made in Italy nel mondo, comunicando allo stesso tempo “gli elevati standard che caratterizzano i prodotti del nostro Paese, in particolare per quanto riguarda la loro qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità”.

Il fondo in questione, annunciato dallo stesso sottosegretario di Stato alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio, avrà di fatto l’obiettivo di sviluppare azioni di informazione divulgazione sull’origine dei prodotti Dop e Igp, le loro proprietà, caratteristiche e qualità sostenendo allo stesso tempo azioni che possano favorirne lo sviluppo. Importante notare, per di più, che saranno ammessi a presentare richiesta di contributo sia i Consorzi di Tutela riconosciuti che le associazioni temporanee fra questi: tra le attività potenzialmente finanziabili sono state indicate “campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche; partecipazioni a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale e internazionale; azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale e i canali digitali e attività di divulgazione, informazione e formazione rivolta a operatori del settore della distribuzione e del canale HO.RE.CA.”. Segnaliamo, infine, che il decreto prevede un importo massimo per singolo beneficiario di 300 mila euro e che le iniziative siano completate entro 15 mesi dalla concessione del contributo.