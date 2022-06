Agroalimentare, Stefano Patuanelli approva i contratti per la logistica: in attivo 500 mln

di Luca Venturino 17 Giugno 2022

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, ha recentemente firmato il decreto che di fatto istituisce i Contratti per la logistica agroalimentare, a cui sono destinati ben 500 milioni di euro da intendere come sostegno agli investimenti delle imprese nell’ambito della misura “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” prevista dal Pnrr.

Importante notare, in questo contesto, che di fatto la misura in questione ha come obiettivo il potenziamento dei sistemi di logistica e stoccaggio del settore agroalimentare in modo da rafforzare contemporaneamente la competitività delle filiere e ridurre i costi tanto ambientali quanto economici derivanti dall’innovazione dei processi produttivi. Nello specifico, il 40% delle risorse complessive saranno riservate al finanziamento di progetti per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Infine, secondo quanto previsto nel Pnrr, gli investimenti sostenuti dalle risorse di cui sopra dovranno essere declinati secondo almeno uno dei seguenti obiettivi: “impatto ambientale e incrementare la sostenibilità dei prodotti; migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime; preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive; potenziare, indirettamente, la capacità di esportazione delle Pmi agroalimentari italiane; rafforzare la digitalizzazione nella logistica anche ai fini della tracciabilità dei prodotti; ridurre lo spreco alimentare”.