Agrumi, grazie al trattamento a freddo riprendono le importazioni in Europa

Le importazioni da parte di Paesi terzi di arance e agrumi in Europa verranno sottoposte a trattamento a freddo per eliminare la falsa cydia.

di Luca Venturino 9 Febbraio 2022

Le importazioni di agrumi, e arance in particolare, sul mercato europeo da parte di Paesi terzi in cui è presente la falsa cydia (o, per chi preferisce i nomi difficili, la Thaumatotibia leucotreta) saranno sottoposte a un trattamento a freddo per garantire che non siano portatrici dell’organismo nocivo sopracitato.

La misura è stata approvata il 3 febbraio a Bruxelles dal Comitato Permanente per la Salute delle Piante dell’Unione Europea, ed è simbolo del grande risultato delle azioni di sensibilizzazione svolte da Confagricoltura, Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentari e Cia-Agricoltori Italiani nelle ultime settimane. “Ringraziamo le istituzioni che si sono attivate a tutela di un comparto che rappresenta un’eccellenza agricola” hanno comunicato in una nota le associazioni “Il lavoro avviato continua per estendere la misura preventiva ad altre produzioni agrumicole che potrebbero essere infestate dalla Thaumatotibia leucotreta”.

Ma che cosa è, esattamente, la falsa cydia? Si tratta di un insetto esotico potenzialmente distruttivo per produzioni di agrumi (e di nuovo, arance in particolare): l’imposizione del trattamento a freddo è una misura necessaria per la tutela del settore agroalimentare locale.