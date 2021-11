Aimo e Nadia: lo chef Alessandro Negrini diventa ambassador della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica

di Valentina Dirindin 18 Novembre 2021

Lo chef Alessandro Negrini de Il Luogo di Aimo e Nadia diventa ambassador della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC Ricerca) e firma insieme al suo collega Fabio Pisani un panettone solidale per l’occasione. Con questo ruolo, Alessandro Negrini si impegan ufficialmente a supportare la mission, la vision e i valori della Fondazione, contribuendo attivamente alla diffusione della consapevolezza sull’importanza della ricerca scientifica.

Composto da farine di grano tenero tipo ‘00’ provenienti da selezionati mulini, burro e tuorlo d’uovo freschi, lievito naturale, frutta candita non trattata ed uvetta sultanina, il panettone creato dal duo stellato contribuirà a supportare la lotta alla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Italia senza ancora una cura risolutiva.

Parte del ricavato andrà infatti alla ricerca della Fondazione, così come sarà anche per la Charity Dinner “Respiri. Verso una Cura per tutti”, un evento speciale voluto da Aimo e Nadia e FFC Ricerca che si terrà lunedì 29 novembre da Voce, il locale gastronomico-culturale costola di Aimo e Nadia alle Gallerie d’Italia di Milano. Oltre al Panettone Classico, la linea di lievitati creata per il Natale 2021 dagli chef di Aimo e Nadia si arricchisce anche di un’edizione limitata con Zafferano e Arancia e del Pandoro.