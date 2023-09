Ais Piemonte inaugura Match, la prima cucina didattica in una sede dell’associazione

di Luca Venturino 19 Settembre 2023

Si chiama Match ed è, a tutti gli effetti, la prima cucina didattica ospitata da una sede Ais – quella in Piemonte, a essere precisi, che proprio in questi giorni festeggia i suoi primi dieci anni al numero 23 di via Modena. Match vuole essere, in altre parole, anche e soprattutto un regalo per la stessa Ais Piemonte, per lo spazio che nell’ultima decade ha formato centinaia di professionisti e appassionati al mondo del vino e raccolto gli oltre quattromila soci regionali, per i corsisti e anche per il pubblico degli appassionati: sarà una dimensione dedicata all’incontro tra le tematiche del vino e quelle del cibo, con un particolare focus sull’abbinamento e un approccio pratico che ha le proprie fondamenta nell’esperienza diretta.

Match, la prima cucina didattica di Ais: tutti i dettagli del progetto

Match, Dove il vino incontra il cibo – un nome che è già tutto un programma, per certi versi. Inaugurata nella giornata di ieri, lunedì 18 settembre, presso la sede torinese di Ais Piemonte, si tratta di una cucina attrezzata e progettata per ospitare approfondimenti culturali sui temi dell’enogastronomia, accompagnati da live cooking dei migliori chef e degustazioni dei vini in abbinamento. Un laboratorio ma anche un aula, un luogo di apprendimento e e di sperimentazione; divulgando le conoscenze parallele del vino e del cibo.

LEGGI ANCHE I nuovi temporary wines di Andrea Moser, ovvero come fare hype con il vino oggi

Ma non finisce qui – Match è di fatto stata pensata per avere tre diverse destinazioni di suo. La prima, e probabilmente la più scontata, sarà quella di ospitare le regolari lezioni di didattica ordinaria per i corsisti Ais residenti a Torino, che avranno dunque la possibilità di apprendere e sperimentare in prima persona gli abbinamenti utilizzando i nuovi strumenti a loro disposizione.

La seconda funzione di Match sarà quello di dimensione dedicata anche alla didattica straordinaria, vale a dire a quel calendario di eventi e appuntamenti che punteggia il calendario annuale di casa Ais e che permette di osservare all’opera i migliori chef e di approfondire tematiche, sviluppare degustazioni combinate, finanche di costruire nuove relazioni tra il mondo della cucina e quello dell’enologia.

L’ultimo tassello di Match è la sua messa a disposizione di finalità B2B: in altre parole, la cucina didattica di Ais potrà essere noleggiata per ospitare eventi, showcooking e altri eventi di matrice enogastronomica. “Si è finalmente realizzato il sogno di creare una realtà dedicata ad una materia così importante come quella della cucina che di fatto conclude il percorso formativo di un grande professionista del vino” ha commentato Fabio Gallo, Delegato Ais di Torino. “Con Match si aprono nuovi orizzonti, sia in campo didattico che edonistico”.

Quattro, al momento, gli appuntamenti già in programma per ottobre e novembre: