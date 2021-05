Aksìa Capital V di Valpizza ha acquisito l’azienda di surgelati C&D

Questa volta parliamo di shopping nel mondo dei surgelati. Aksìa Capital V, un fondo che è gestito da Aksìa group sgr, ha acquisito, tramite la partecipata Valpizza, la C&d, un’azienda pugliese nota per la produzione di piatti surgelati prefritti da forno.

In una nota stampa pubblicata da poco, ecco che è stato spiegato che Valpizza continuerà la sua strategia di espansione iniziata dopo l’ingresso di Aksìa nel mese di luglio 2020. Inoltre, in questo modo, verrà consolidato ancora di più il suo posizionamento sul mercato domestico e internazionale, ampliando contemporaneamente anche il portfolio con prodotti di elevata qualità che uniscono la tradizione gastronomica italiana con le nuove modalità di consumo..

C&d è un’azienda a conduzione famigliare: fondata dalla famiglia Carbonara nel 1993 a Capurso, provincia di Bari, ecco che si occupa di prodotti surgelati prefritti, snack monoporzione e finger food dedicati al mercato dello Street Food, del Food Service e del Retail. C&d produce calzoni, mini hot dog e panzerotti fra gli altri.

Valpizza, invece, ha la sua sede a Valsamoggia, in provincia di Bologna. In questo caso parliamo di un’azienda nota per le pizze surgelate (a proposito di pizze surgelate: qui trovate la nostra prova di assaggio. O di coraggio?): produce più di 80 milioni di pizze all’anno. Solo lo scorso novembre, Valpizza aveva acquisito anche Megic Pizza, sempre tramite il fondo Aksìa Capital V.