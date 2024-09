Chi non preferirebbe un salame a un Leone che non si può mordere? Franco Origlia se l'è portato a casa per miglior paparazzata.

Più delle star luminose, dei vestiti glitterati, più anche dei gioielli che scintillano sul red carpet, ciò che davvero illumina la Mostra del Cinema di Venezia è l’onnipresente flash dei fotografi. Che quest’anno brilla ancora di più grazie al goliardico Salsicciotto d’Oro, simbolico contraltare all’ambito Leone che va a incoronare la migliore paparazzata. Il salame della vittoria è andato a Franco Origlia per la cattura di un tenero bacio tra Lady Gaga e il fidanzato Michael Polanski.

E il Salsicciotto d’Oro 2024 va a…

È Repubblica a riportare la storia del premio autogestito. La trama non è delle più entusiasmanti, va detto. Quella del Salsicciotto d’Oro è una “gara” organizzata dagli stessi paparazzi che partecipano alla Mostra, il cui premio però non consiste in una statuetta simbolica: si tratta proprio di un salame in carne e ossa (o grasso). La giuria lo ha assegnato all’immagine più succosa, tenendo conto anche dello sforzo fisico e psicologico per ottenerla.

Il premio è andato a Franco Origlia, fotografo per Getty Images. L’immagine la vedete qui sopra: un bacio tra Lady Gaga, protagonista dell’imminente Joker: Folie à Deux insieme a Joaquin Phoenix, e Michael Polanski, direttore esecutivo di The Parker Group, imprenditore e, pare, fidanzato ufficiale della diva e cantante. Dopo parecchi appostamenti, urla, gomitate e una lunga giornata sotto il sole implacabile della Laguna, Origlia è riuscito nell’impresa. Ovviamente non ci si sofferma troppo sulla qualità dell’immagine, quanto sul suo valore in area gossip. Una gallina dalle uova d’oro, anzi da salsicciotto.

Giuria e vincitore

Su Instagram Franco Origlia ringrazia i suoi colleghi. Lo fa con una foto, ça va sans dire. Lo vediamo al centro mentre brandisce il Salsicciotto d’Oro aka salame. A circondarlo la “giuria” dei colleghi: Rocco Giurato, Marco Piovanotto, Ettore Ferrari, Vittorio Zunino Celotto, Daniele Venturelli. In più la “madrina” Alessandra Masi, attrice classe ’92 da non confondere con l’omonima fidanzata dello stagionato attore Charles Dance, già cinico Lord Mountbatten in The Crown e cattivissimo Lannister in Game of Thrones. E il secondo classificato Gigi Iorio, fotografo di Media Pictures che quest’anno ha immortalato anche Angelina Jolie, Emily Ratajkowski, e la coppia Tim Burton-Monica Bellucci.

L’unica cosa che davvero non sappiamo è il perché del Salsicciotto, il suo simbolismo e funzione in questa auto celebrazione. Soprattutto non conosciamo la sua natura: né la marca, né la denominazione sono state rese pubbliche. Se qualcuno avesse voglia di paparazzarlo a sua volta, magari con un close up fatto bene, ci faccia un fischio: del resto per noi niente è sacro, tranne il cibo.