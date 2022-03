Al Pont de Ferr chiude, addio a 36 anni di storia gastronomica milanese

di Marco Locatelli 1 Marzo 2022

Chiude oggi Al Pont de Ferr, popolare ristorante milanese, simbolo dell’enogastronomia meneghina sui Navigli, amato da grandi dello spettacolo come Fabrizio De Andrè e sua moglie Dori o da Alda Merini.

Diversi grandi chef si sono avvicendati nelle cucine de Al Pont de Ferr, come Hamed Sidi Ben Hassan, Juan Lema Pena, Matias Perdomo che ha portato la Stella Michelin nel 2011, Vittorio Fusari, Ivan Milani e, l’ultimo, Luca Natalini, dal 2019 alla guida della brigata.

Tutto questo in 36 anni di storia e sempre sotto la gestione dell’ostessa e proprietaria Maida Mercuri, soprannominata “Nostra Signora dei Navigli”, all’epoca la più giovane sommelier donna d’Italia.

Tanti i successi in oltre tre decenni, ma ora Maida ha deciso di abbassare la serranda, anche perché “i Navigli sono diventati un’altra cosa, l’offerta omologata – fanno sapere dal locale -. Maida ha resistito finora, ultimo baluardo della ristorazione storica e d’autore del quartiere. Per questo, e per la voglia di sfogliare da donna libera la nuova pagina della sua vita, oggi il Ponte chiude”.