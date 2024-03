Al via la Pivetti in Pizzeria Challenge: ecco il vincitore della tappa milanese è Diego Capasso

In Pizzeria Challenge è l'iniziativa di Molini Pivetti per trovare il proprio brand ambassador facendo sfidare i pizzaioli nel loro ambiente naturale: la pizzeria. La prima tappa si è svolta a Milano, ospitata da Pizzium.

Questo 25 marzo è ufficialmente partita la Pivetti in Pizzeria Challenge, con una vivacissima prima data d’esordio tenutasi a Milano e ospitata da Pizzium, in cui si sono sfidati dieci pizzaioli provenienti dalle province di Bergamo e Brescia. Di fronte alla giuria formata da Edoardo Ammendola e Adele Di Matteo della Pizzeria Di Matteo, il giornalista Massimo De Marco di Dissapore e Antonio Fucito, aka Garage Pizza, ogni partecipante ha presentato una creazione che rappresentasse il più possibile la propria filosofia di impasto e abbinamento, e ha raccontato un po’ di sé, approfondendo sia le scelte tecniche che la storia personale: non bastava quindi l’assaggio -comunque fondamentale- per selezionare un vincitore, ma la componente comunicativa era altrettanto necessaria per decidere chi, passando alla fase successiva, si sarebbe guadagnato l’occasione di diventare Brand Ambassador di Molino Pivetti, promotore dell’evento.

Chi è il vincitore, Diego Capasso

Tra giovani (e giovanissimi) di talento e con un futuro certamente radioso davanti, tra impasti diretti e virtuosistici assemblaggi di prefermenti, tra creative rivisitazioni di margherite e abbinamenti più ambiziosi, chi si è aggiudicato la vittoria di tappa è stato Diego Capasso della Pizzeria La Pergola di Ghedi, provincia di Brescia, che ha convinto tutti i giudici con la sua pizza in stile fieramente napoletano. Una margherita in cui a fare la differenza sono stati i dettagli: qualche ciuffetto di ricotta, un elegante contrasto di pepe aromatico, sottolineati da una base tradizionale impeccabile che trasudava passione e mestiere, il tutto presentato con grande confidenza e disinvoltura. Una performance che gli è valsa il passaggio al turno successivo.

La sfida di Molini Pivetti

In Pizzeria Challenge è un’iniziativa di Molini Pivetti, un’occasione di incontro tra professionisti del settore, che hanno modo di confrontarsi non in un convegno o una struttura fieristica, ma nel loro ambiente naturale: la pizzeria. Un modo per raccontare e approfondire il loro “saper far farina” e aumentare la consapevolezza sulla sua lavorazione, ad esempio attraverso il progetto dei “Campi Protetti Pivetti”, marchio garantito dall’ente di certificazione CSQA, che ha istituito una filiera controllata di grani totalmente emiliani, provenienti esclusivamente da territori selezionati nelle province di Bologna, Modena e Ferrara, secondo uno specifico disciplinare.

Per scoprire il primo sfidante del vincitore di questo evento d’esordio dovremo aspettare il 27 maggio, quando Pivetti in Pizzeria Challenge farà tappa in Sicilia.