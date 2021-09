Alain Ducasse e Albert Adrià aprono il 10 novembre ADMO, il ristorante più esclusivo di Parigi

di Valentina Dirindin 3 Settembre 2021

Aprirà il 10 di novembre ADMO, il progetto parigino firmato da due mostri sacri della cucina, Alain Ducasse e Albert Adrià, che promettono di dare a Parigi il ristorante più esclusivo di questo autunno / inverno.

Se non altro, in termini di accessibilità: ADMO infatti sarà un temporary restaurant, aperto solo per quattro mesi, dal 10 novembre 2021 al 9 marzo 2022. 100 pranzi e 100 cene, con un menù unico firmato a quattro mani dai due chef. “Con Albert Adrià faremo alta gastronomia nel senso in cui si parla di haute couture”, spiega Ducasse a proposito del progetto. “Il meglio e l’esclusività nel piatto, un servizio di alto livello, ma nel rispetto assoluto della sostenibilità”.

Un ristorante che – dice Adrià – “Celebrerà l’incontro senza precedenti tra la cucina spagnola e quella francese unite sullo stesso approccio consapevole e sostenibile”, in quella che sarà “un’esperienza forte, vibrante e arricchente”. Il nome del ristorante è frutto di una crasi dei nomi dei suoi ideatori: Albert (Adrià), Ducasse (Alain) e Meder (Romain, lo chef che con Ducasse ha sviluppato il tema naturalista).

Inizialmente il progetto era stato annunciato dagli stessi chef sui rispettivi canali Instagram, in alcuni post in cui si parlava di un progetto comune. Poi, una volta svelata la nuova apertura, si era parlato di vederla per fine anno. Invece ADMO aprirà prima del previsto, e di certo sarà una delle novità più importanti e interessanti dell’inizio di quella che speriamo tutti che sia una nuova stagione gastronomica. Ah, nel caso vi interessasse, le prenotazioni aprono dal 10 settembre.