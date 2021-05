Alba: una fontana d’artista celebrerà Michele Ferrero

La città di Alba ospiterà una fontana d’artista per celebrare la figura dell’industriale Michele Ferrero, il cui nome ha contribuito a rendere celebre la città in tutto il mondo. A realizzare l’opera sarà l’artista Valerio Berruti, nome noto della scena artistica langarola: nato e cresciuto ad Alba, Berruti ha portato in tutto il mondo – con mostre e istallazioni internazionali e anche con la copertina di Angoli nel cielo di Lucio Dalla – le sue opere, che tradizionalmente hanno come protagoniste delle figure di infanti.

Presto l’artista si occuperà della nuova fontana albese, donata alla città dalla signora Maria Franca Ferrero insieme con il figlio Giovanni e tutta la sua famiglia, in accordo con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Bo.

Un’opera che sorgerà proprio al centro della piazza intitolata dal 2015 all’industriale del settore dolciario, e sui cui particolari ancora nessuno si è espresso.

“Vorrei che l’opera di Berruti potesse rappresentare un affettuoso richiamo a quei sentimenti e valori che mio marito considerava primari: la fantasia, la libertà, la curiosità verso il nuovo e verso il futuro, il senso della famiglia e della comunità”, ha detto la signora Ferrero a La Stampa, annunciando l’opera.

“La piazza dedicata alla memoria del signor Michele è un luogo a cui gli albesi sono profondamente legati, che ora la famiglia Ferrero trasformerà in uno spazio d’arte”, ha detto il sindaco di Alba.

[Fonte: La Stampa]