Albania: bunker militari si trasformano in bar, ristoranti e B&B

In Albania ci sono almeno 150 mila bunker militari sparsi un po’ per tutto il Paese. È il lascito di mezzo secolo di regime stalinista del dittatore Enver Hoxha che ne ordinò la costruzione negli anni ’80, ma diversi risalgono anche agli anni ’60/’70.

Oggi, però, vengono utilizzati (ovviamente) per altri scopi, come stalle e musei e anche, appunto, come bar, ristoranti e soprattutto B&B grazie al progetto della Universiteti Polis di Tirana e dell’Università tedesca di Mainz “Bed & Bunker”.

Studenti albanesi e tedeschi hanno collaborato per convertire diversi bunker in veri e propri Bed & Breakfast decisamente sui generis. I primi prototipi risalgono al 2012-13 e sono stati realizzati nel nord del Paese, poi successivamente, nel 2015, è arrivato anche il premio Eumies dell’Unione europea per l’architettura contemporanea.

Oggi il bunker in Albania è diventato ormai simbolo del turismo locale e c’è pure un’agenzia di viaggio che ci ha costruito la sua offerta.

Fonte: RSI