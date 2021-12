Alcuni supermercati europei smettono di vendere carne brasiliana legata alla deforestazione

di Dissapore 17 Dicembre 2021

Sei catene di supermercati europei smetteranno di vendere alcuni o tutti i prodotti a base di carne bovina dal Brasile per legami con la deforestazione dell’Amazzonia. Tra questi, due di proprietà dell’azienda olandese Ahold Delhaize (AD.AS) e una sussidiaria di Carrefour (CARR.PA), Auchan France, Sainsbury UK e Lidl Paesi Bassi. Quest’ultima si è impegnata a smettere di vendere tutta la carne bovina originaria del Sud America a partire dal 2022, altre hanno preso decisioni più specifiche bloccando le vendite di alcuni prodotti di carne in scatola o di carne secca.

Molti dei prodotti interessati sono collegati al più grande produttore di carne al mondo, JBS SA (JBSS3.SA). Le decisioni sono conseguenza di un’indagine della pubblicazione brasiliana Reporter Brasil secondo cui la JBS avrebbe indirettamente acquistato mucche da aree deforestate illegalmente. È il cosiddetto “riciclaggio di bestiame”, che si verifica quando il bestiame allevato su un appezzamento di terreno deforestato illegalmente viene venduto a un’azienda agricola legittima prima della vendita a un macello, per nasconderne l’origine.

JBS ha dichiarato a Reuters di non tollerare la deforestazione illegale e di aver bloccato oltre 14.000 fornitori per non aver rispettato le sue politiche. La società ha affermato che monitorare i fornitori indiretti – quelli prima del venditore finale al macello – è una sfida per l’intero settore, ma che JBS istituirà un sistema in grado di farlo entro il 2025. Il produttore di carne brasiliano ha affermato che la ricerca di Reporter Brasil menzionava solo cinque dei 77.000 fornitori diretti di JBS e che tali fornitori rispettavano le politiche dell’azienda al momento dell’acquisto.

La deforestazione nell’Amazzonia brasiliana, la più grande foresta pluviale tropicale del mondo, è aumentata vertiginosamente da quando il presidente di destra Jair Bolsonaro è entrato in carica nel 2019 e ha annullato le protezioni ambientali. La maggior parte dei terreni spogli è utilizzata per l’allevamento del bestiame.