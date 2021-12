Alcol: gli Irlandesi in media si ubriacano 20 volte l’anno (e poi si pentono)

di Manuela 10 Dicembre 2021

Parlando di alcol, ecco che un sondaggio realizzato da Global Drug Survay ha rivelato che gli irlandesi tendono ad ubriacarsi in media 20 volte l’anno, cinque volte di più rispetto alla media globale di 15 anni. Tuttavia, poi, nel 28,4% dei casi si pentono.

In realtà l’Irlanda è al settimo posto della classifica fra i più forti bevitori al mondo: in cima al podio troviamo gli australiani, con una media di 27 volte, seguiti dalla Danimarca e dalla Svezia, entrambi con 23,8 volte.

Se gli irlandesi non sono su questo podio, lo sono però su quello degli abitanti che maggiormente si dispiacciono di essersi ubriacati e che poi si pentono. Il 28,4% delle volte in cui bevono, poi si pentono di ciò che hanno fatto.

Andando a vedere a livello mondiale, sono soprattutto le donne a rimpiangere di essersi ubriacate rispetto agli uomini. Parlando nello specifico dell’Irlanda, qui a rammaricarsi sono il 36,7% delle donne che si sono ubriacate, contro il 25,2% degli uomini.

A seguire l’Irlanda in questo improbabile podio di “penitenziagine alcolica” è la Polonia, qui ci si pente di essersi ubriacati il 28,3% delle volte e la Nuova Zelanda, con il 21,3%.

E i danesi? Nonostante siano al secondo posto fra i bevitori più accaniti, si pentono di meno, solo il 17% delle volte. Lo studio ha poi definito anche cosa voglia dire essere ubriachi: “Aver bevuto così tanto che le facoltà fisiche e mentali sono compromesse al punto in cui il tuo equilibrio/linguaggio viene meno, non sei in grado di concentrarti chiaramente sule cose e lo stile di conversazione e il comportamento sono molto diversi per le persone che ti conoscono”.

I primi tre comportamenti associati all’ubriacarsi e poi al pentirsi sono:

Bere troppo e troppo in fretta Mescolare fra di loro diverse bevande alcoliche Stare insieme a persone che bevono molto

Se vi interessa, queste sono le percentuali di volte in cui le persone si sono pentite dopo aver bevuto alcolici, paese per paese:

Irlanda: 28,4% Polonia: 28,3% Nuova Zelanda: 27,4% Romania: 27,3% Spagna: 26,7% Italia: 26,3% Canada: 26,1% Ungheria: 25,7% Australia: 24,4% Paesi Bassi: 24,3% Regno Unito: 23,5% Svezia: 23,1% Messico: 22,9% Brasile: 22,3% Stati Uniti: 22% Francia: 21,9% Svizzera: 20,8% Belgio: 19,7% Germania: 18,2% Austria: 17,7% Finlandia: 17% Danimarca: 17%

A proposito: l’Italia è terza in Europa per consumo di alcolici, ma sesta per quanto riguarda il pentimento post sbronza.