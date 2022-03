Alcol: il Molise è sopra la media dei consumi per il quinto anno consecutivo

Per il quinto anno successivo, il Molise si piazza al di sopra della media nazionale per il consumo di alcol.

di Luca Venturino 17 Marzo 2022

In Molise l’alcol piace, tanto che il consumo di bevande alcoliche è sensibilmente al di sopra della media nazionale per il quinto anno successivo. Che le incessanti battute che mettono in dubbio la sua esistenza abbiano spinto gli abitanti a bere un bicchierino in più per trovare la forza di sopportarle? Difficile dirlo.

Ciò che è certo sono i numeri emersi dalla relazione al Parlamento del ministro della Salute, che sottolinea come nel 2020, in Molise, l’80,8% degli uomini e il 53,9% delle donne abbia consumato almeno una bevanda alcolica. Per inciso, a preoccupare è la prevalenza dei consumatori di sesso maschile di amari e birre, mentre sono sotto la media le donne consumatrici di aperitivi alcolici. I maschi rientranti nella definizione di consumo a rischio redatta dall’Istituto superiore di sanità (Iss), inoltre, sono aumentati del 26,8% rispetto al 2019; con il Molise che, insieme a Valle D’Aosta e alla Provincia Autonoma di Bolzano, registra i più elevati livelli di mortalità dovute al consumo di alcol.