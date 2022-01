Alcol: in Canada per comprarlo bisognerà essere vaccinati

di Luca Venturino 12 Gennaio 2022

Vuoi comprare una birra, una bottiglia di vino, del liquore, o una qualsiasi bevanda contenente alcol? In Canada, a partire dal 18 gennaio 2022, i cittadini dovranno necessariamente mostrare una prova di vaccinazione per poterlo fare. Eh sì, in questo caso no vaccino no party.

L’annuncio è arrivato direttamente dal ministro della salute del Quebec, e chiaramente l’obiettivo è tentare di ridurre quanto e dove possibile la diffusione del contagio da Covid-19, rallentando l’aumento dei ricoveri e proteggendo coloro che non sono vaccinati. Per ottenere la prova di vaccinazione sono necessarie tutte e tre le dosi di vaccino, e il solo annuncio della misura ha portato a un picco delle richieste di vaccinazione.