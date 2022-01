Alcol, la World Heart Federation si schiera contro il consumo

di Luca Venturino 27 Gennaio 2022

Avete presente il bicchierino di rosso a cena che secondo il nonno era “un toccasana”? Ecco, pare che non sia così. Non importa quanto sia moderata: qualsiasi quantità di alcol consumata è dannosa per la salute. È la linea dura assunta dalla World Heart Federation (WHF), che in un policy brief del 20 gennaio contesta apertamente l’idea che una quantità discreta di alcol aiuta a diminuire il rischio di malattie cardiache.

L’invito della WHF è di intraprendere “un’azione urgente e decisiva per affrontare l’aumento senza precedenti di morti e disabilità legate all’alcol in tutto il mondo”: l’organizzazione sostiene che anche le più piccole quantità aumentano, di fatto, il rischio di malattie cardiovascolari, e che il consumo di alcol sia uno dei principali fattori di rischio evitabili per le malattie non trasmissibili. Insomma, per il settore si prospettano mesi decisamente difficili, specialmente se si considera anche la linea “proibizionista” intrapresa dall’Europa.