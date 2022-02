Alcol: presto al supermercato una telecamera deciderà se hai l’età giusta per bere

di Luca Venturino 3 Febbraio 2022

Presto avere l’amico che a 15 anni ha già perso i capelli e ha una barba che manco DiCaprio in Revenant sarà ancora più importante per i giovani festaioli di tutto il mondo: diverse catene di supermercati nel Regno Unito, infatti, hanno cominciato a implementare una tecnologia che stima l’età dei clienti, in modo da capire chi è troppo giovane per acquistare alcol.

“Aspettare l’approvazione dell’età alla cassa automatica a volte è frustrante per gli altri clienti” ha commentato Robin Tombs, amministratore delegato di Yoti, la società che fornisce la tecnologia in questione. “Le nostre soluzioni di verifica dell’età stanno aiutando rivenditori come Asda a soddisfare i requisiti delle autorità di regolamentazione in tutto il mondo e a tenere il passo con le richieste dei consumatori di servizi rapidi e convenienti, preservando al contempo la privacy delle persone”. E la privacy è una preoccupazione più che legittima: in questo caso, però, non trattandosi di una tecnologia di riconoscimento facciale nel senso stretto del termine, non c’è un database con cui paragonare le immagini registrate, e quest’ultime vengono cancellate immediatamente dal computer. E per quanto riguarda l’affidabilità? Beh, basti sapere che il sistema è stato provato su più 125 mila volti di età compresa tra i 6 e i 60 anni, e l’algoritmo ha (in media) azzeccato la loro età con uno scarto di un paio d’anni al massimo, meno ancora per i ragazzi tra i 16 e i 20 anni.