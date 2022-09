Alcolici, Australia e Nuova Zelanda si muovono verso le etichette energetiche

di Luca Venturino 13 Settembre 2022

Pare che le autorità alimentari dell’Australia e della Nuova Zelanda abbiano intenzione di modificare il “Food Standard Code” in modo tale da richiedere le cosiddette etichette energetiche per il vino, la birra, i liquori e altri tipi di prodotti alcolici. Stando a quanto riportato dai colleghi di Federvini, infatti, la Food Standards Australia New Zealand (d’ora in avanti riportata per comodità semplicemente come FSANZ) starebbe valutando se le etichette degli alcolici in vendita nei Paesi in questione debbano essere “on or off package” e se debbano effettivamente riportare le informazioni relative alla quantità delle calorie nell’ambito della consultazione con l’industria, lo stesso pubblico o anche altri soggetti di terze parti.

Facendo riferimento a quanto lasciato trapelare dalle autorità locali, la decisione del consiglio di amministrazione del FSANZ dovrebbe arrivare entro la metà del mese di marzo del prossimo anno. Nel caso in cui i membri del consiglio dovessero giungere alla conclusione che quanto riportato poco sopra sia di fatto necessario, la notifica di relativa approvazione verrà inviata alla riunione dei ministri locali dell’Alimentazione sempre nel corso di marzo 2023, con l’eventuale accettazione del codice a metà del 2023 (anche se di fatto non è stato indicato un mese preciso) se non verranno richieste ulteriori revisioni.