Alcolici, cresce l’export europeo (+24%): gli Stati Uniti rimangono il mercato principale

di Luca Venturino 15 Settembre 2022

Con il caro bollette che bussa alla porta pare che alzare il gomito sia diventato un rifugio sempre più frequentato: secondo la più recente pubblicazione diffusa da Spirits Europe, infatti, le esportazioni di alcolici europei sono aumentate del 24% nel 2021, raggiungendo il valore complessivo di 8,46 miliardi di euro – una tendenza decisamente marcata e dovuta soprattutto alla rimozione (o semplice allentamento) di molte delle restrizioni legate al Covid-19. Interessante notare, in questo contesto, che di fatto gli Stati Uniti continuano a confermarsi come primo mercato di esportazione per le etichette del Vecchio Continente (con un valore di 3,26 miliardi di euro); mentre il resto dei piani alti della classifica è occupato da Cina, Regno Unito e Singapore.

Come accennato, il 2021 è stato segnato in primis dalla rimozione di molte delle misure originariamente introdotto per contenere la diffusione della pandemia, ma ci sono anche altri fattori – seppur meno vistosi – che hanno contributo a una crescita così notevole: si segnala, ad esempio, la rimozione dei dazi statunitensi e la maggiore domanda in Asia, alimentata da un eccezionale performance in Cina. Buttare l’occhio verso il futuro, tuttavia, restituisce un quadro complicato e tutt’altro che prevedibile: gli aumenti ai prezzi delle materie prime e dell’energia, aggravati dalla guerra in Ucraina, la morsa della siccità (che nella fattispecie del vigneto italiano è stata relativamente sconfitta, ma che continua ad attanagliare altri Stati membri) e le previsioni sulla crescita dell’inflazione fanno preoccupare gli esperti.

“Il ruolo della politica commerciale sarà fondamentale nel sostenere la ripresa economica e la diversificazione commerciale” ha commentato a tal proposito Manu Giró, presidente di Spirits Europe. “Contiamo sui leader dell’Ue per accelerare l’agenda commerciale bilaterale, intensificare gli sforzi per eliminare le barriere di accesso al mercato e continuare supportare i nostri prodotti di qualità in tutto il mondo attraverso attività di promozione”.