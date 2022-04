Alcolici: la Commissione europea chiede al settore un feedback sulle aliquote di accisa

di Luca Venturino 21 Aprile 2022

In data 11 aprile 2022 la Commissione europea si è rivolta all’intera comunità del settore degli alcolici per chiedere un resoconto circa le regole europee che attualmente disciplinano le aliquote di accisa sull’alcol. Norme che, di fatto, sono state concordate da tutti i Paesi facenti parte dell’Unione Europea, e che per l’appunto richiedono alla Commissione di valutare l’attuazione delle aliquote minime (che, nel caso dei prodotti alcolici, non sono state aggiornate dal 1992) per poi riferire il feedback raccolto direttamente al Consiglio europeo.

Le parti coinvolte dalla richiesta della Commissione, che di fatto comprendono le imprese, le autorità sanitarie e accise, le organizzazioni professionali non governative e di settore e, infine, gli stessi privati cittadini, avranno tempo fino al 4 luglio dell’anno corrente per redigere un resoconto circa la propria esperienza quotidiana con le norme attualmente in vigore. Chiunque fosse interessato a fornire il proprio personale feedback può farlo compilando l’apposita documentazione reperibile sul sito ufficiale della Commissione europea.