Alcolici, la prima edizione di Discover Italy debutta a Hong Kong

di Luca Venturino 23 Maggio 2022

Discover Italy debutta a Hong Kong nell’area di Causeway Bay, cuore dello shopping della città, dal 23 maggio 2022 fino al 22 giugno; e proporrà ai locali una varietà di esperienze culturali inerenti al tema dell’abbinamento degli alcolici dello Stivale proponendo spunti evidenziando la loro versatilità nei cocktail. Più precisamente, l’evento – che festeggia di fatto la sua prima edizione – vanta una vetrina di oltre 300 vini e liquori provenienti da tutte le regioni d’Italia, favorendo una vera e propria visione d’insieme sul patrimonio di diversità e tradizione del settore.

I visitatori potranno scoprire segreti e curiosità della produzione vitivinicola tricolore grazie a degustazioni guidate e masterclass portate avanti da esperti del settore, che s’impegneranno ad approfondire quanto possibile non solo lo stile e la qualità dei vini in questione, ma anche le differenze tra le regioni italiane e le loro classificazioni uniche. Nello specifico, le masterclass si terranno ogni giovedì e sabato (fino, come accennato in precedenza, al 22 giugno): nel corso di questi appuntamenti verrà presentata una vera e propria selezione di bottiglie da abbinare a diversi prodotti alimentari della tradizione italiana, scelti appositamente per garantire una completa immersione nella dimensione enogastronomica del Bel Paese. Gli appassionati e gli amanti dei cocktail, invece, avranno la possibilità di mixare i liquori italiani e di imparare a preparare i più classici Negroni, Spritz e Americano.