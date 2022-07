Alcolici, le Seychelles sono il Paese con il consumo più alto al mondo

di Luca Venturino 4 Luglio 2022

Nella classifica dei Paesi che consumano più alcolici in assoluto l’Italia rimane fuori dalle prime dieci posizioni. Stando ai dati elaborati da Our World Data, infatti, lo Stato in cui si alza più il gomito sono le Seychelles, poi seguite da Uganda e Cechia: per giungere a tale conclusione lo studio in questione ha preso in esame il consumo complessivo di qualsiasi bevanda alcolica – compresa dunque anche la birra -, misurando il tutto il litri di alcol puro consumati ed elaborando il consumo medio degli individui di età superiore ai 15 anni nel 2018.

Ne consegue che, nonostante il Vecchio Continente si sia distinto per una concentrazione particolarmente elevata di bevitori, la classifica di cui sopra sia di fatto dominata da quei Paesi in cui la birra è la bevanda più popolare – nonostante il suo valore ABV sia relativamente basso. In questo contesto, le prime dieci posizioni sono occupati da Seychelles (20,5 litri), Uganda (15,09 L), Cechia (14,45 L), Lituania (13,22 L), Lussemburgo (12,94 L), Germania (12,91 L), Irlanda (12,88 L), Lettonia (12,77 L), Spagna (12,72 L) e Bulgaria (12,65 L).

Interessante notare, sempre restando nell’ambito dello studio in questione, che in tutti i Paesi presi in esame si registri una maggiore propensione al consumo negli uomini rispetto alle donne; anche se di fatto questo scarto di genere è minore laddove il consumo complessivo di alcolici è piuttosto elevato. Negli altri Stati, invece, in particolare in quelli dove il consumo di alcol si tiene su di un livello basso, i consumi femminili ammontano a meno della metà di quelli maschili.