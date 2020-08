Udite, udite: Aldi apre due discount nel centro di Milano. Esatto, proprio così: non nella periferia come al solito, ma proprio in Milano centro, più precisamente in via Luigi Galvani 12 in zona Stazione Centrale e via Carlo Troya 6 al Giambellino.

Si tratta di un debutto storico per Aldi: nella zona di Milano ha già alcuni punti vendita a Segrate, Magenta e Pioltello, ma è insolita la decisione di aprire in una grande città e proprio al centro. L’azienda ha però spiegato che il supermercato è ormai pronto a conquistare la fiducia di una clientela esigente come quella milanese. E si propone di farlo grazie all’offerta discount con un assortimento completo e non dispersivo Made in Italy. Per quanto riguarda le referenze di frutta e verdura saranno 120, l’85% di linee saranno a marchio proprio e il 75% dei prodotti alimentari arriveranno da fornitori italiani.

L’Aldi di via Luigi Galvani 12 avrà poi anche un altro primato: è l’Aldi più piccolo d’Italia al momento, con una superficie di poco più di 500 metri quadrati. In questo caso il discount si rivolgerà soprattutto a viaggiatori e residenti, con orari di apertura dalle 7.30 alle 21.30 da lunedì a sabato, mentre la domenica dalle 8.30 alle 21.

Il discount di via Carlo Troya 6, invece, sorgerà su una delle strade più trafficate del capoluogo lombardo. Con una superficie di circa 650 metri quadrati e 40 posti auto per i clienti, sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 21.30 e la domenica dalle ore 8.30 alle ore 21.

Come di consueto in simili circostanze, per celebrare le aperture ci saranno le solite promozioni settimanali e speciali offerte in sottocosto. Michael Gscheidlinger, Country Managing Director Italia di Aldi, è consapevole della sfida e della competitività del contesto, ma sono fiduciosi che riusciranno a conquistare anche i milanesi.