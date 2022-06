Aldo Serena salva un bar di Montebelluna: un uomo stava distruggendo la vetrina

di Manuela 20 Giugno 2022

Avete presente l’ex calciatore Aldo Serena? Ebbene, a Montebelluna ha salvato un bar la cui vetrina stava per essere distrutta da un uomo. Tutto è accaduto giovedì mattina scorso, il 16 giugno.

L’ex centravanti della Nazionale si trovava dalle parti del bar sito nella Loggia di Montebelluna, in provincia di Treviso. Qui serena ci è nato e abita ancora oggi. Si trovava in centro in moto insieme alla moglie per una commissione. Ad un certo punto i due hanno sentito un forte trambusto.

Poi hanno visto un ragazzo che prima si è spogliato per immergersi in una fontana, poi è andato in un bar e ha cominciato a creare il caos. A quel punto il proprietario del locale e i dipendenti si sono barricati dentro, ma il ragazzo ha rotto un tavolino impugnando la gamba del tavolo e ha iniziato a scagliarsi contro le vetrate del bar.

È a questo punto che Serena è intervenuto. Scendendo dalla moto, con la sua maglietta rossa e le bermuda e il casco in mano (lo si può vedere in un video postato sui social) è andato a fermare l’aggressore, il tutto facendo arrabbiare la moglie che temeva che il ragazzo potesse scagliarsi contro di lui.

Serena è andato dal ragazzo, gli ha detto che lo conosceva e che sapeva che era una brava persona, invitantolo a fermarsi. Il ragazzo si è fermato ad ascoltarlo e il calciatore ha continuato a guadagnare tempo sapendo che le forze dell’ordine stavano arrivando. In effetti così è stato: quando sono arrivati i Carabinieri, hanno preso il ragazzo e lo hanno caricato su un’ambulanza.

Nel frattempo anche il proprietario del bar è stato medicato: nella colluttazione si è lesionato il dito di una mano. È stato il titolare a spiegare poi che la lite sarebbe sorta a causa del fatto che il ragazzo avesse preteso di avere delle birre senza pagarle.

Serena ha poi ammesso di essere intervenuto perché conosce il titolare del bar e sa cosa questi piccoli imprenditori hanno passato con la pandemia: non voleva che il locale subisse troppi danni.